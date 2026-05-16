明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、浦和レッズとFC東京が対戦した。田中達也監督の就任から4戦全勝の浦和が、90分で敗れると優勝の可能性が消滅するFC東京を『埼玉スタジアム2002』に迎えての一戦。前半から締まった攻防が繰り広げられ、お互いに決定的と呼べるシーンはないまま、無得点で折り返す。後半も一進一退の攻防。FC東京は70分から投入された俵積田晃太が昨年11月以来の実戦でチー