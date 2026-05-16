巨人は１６日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）を４―３で勝利し、今季初の５連勝。貯金を「４」に増やした。阿部慎之助監督（４７）は「最初はシーソーゲームのような展開でしたけど、取られてもね、すぐ取り返せたっていうのもすごく大きかった」と話した。打ってはヤングＧが打線をつないだ。３―３で迎えた７回に「１番・右翼」で先発出場した平山功太内野手（２２）が右前打を放ち、二盗を決めた。一死一、三塁ではダルベックの