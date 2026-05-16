5月16日、京都競馬場で行われた第3Rで、アクアアイ（岩田望来騎手）は、最後の直線コースで外側に斜行したため、タワワ（池添謙一騎手）、メイショウユウゲン（酒井学騎手）およびルナフィオーレ（M.デムーロ騎手）の進路が狭くなった。この件について、岩田望来騎手は、5月30日（土）から5月31日（日）まで2日間の騎乗停止となった。