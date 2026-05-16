バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第２戦（１６日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが同１位のサントリーに３―２で勝利し、通算成績は１勝１敗。優勝の行方は１７日にもつれることになった。１５日の初戦を制したサントリーは、その勢いを第１セットからぶつける。立ち上がりの５連続得点で流れをつかむと、高橋藍のサービスエース、ドミトリー・ムセルスキーの強