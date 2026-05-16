5月16日、新潟競馬場で行われた第6Rで、アカウフリューゲル（富田暁騎手）は、発走後まもなく外側に斜行したため、セイウンプーパ（遠藤汰月騎手）、イヌボウノシオカゼ（今村聖奈騎手）、ツトムユニバース（長岡禎仁騎手）、シュタルク（小崎綾也騎手）、ジョイアミーア（舟山瑠泉騎手）、コンフィアンサ（小林美駒騎手）、クールフィールド（荻野極騎手）の進路が狭くなった。この件について、富田暁騎手は、5月30日（土）から