【モデルプレス＝2026/05/16】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が5月15日、自身のInstagramを更新。ビスチェ姿を公開した。【写真】“日ハムファン”24歳モー娘。「レベチのスタイル」胸元ざっくり衣装姿◆牧野真莉愛、胸元ざっくりビスチェ姿公開牧野は「モーニング娘。’26 牧野真莉愛 写真集 Blooming MARIA 25 発売中です」「オーストラリア パースで撮影しました」と自身の写真集「Blooming MARIA 25」を紹介し、オフショット