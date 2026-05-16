今日16日は全国的に気温が上昇し、最高気温30℃以上の真夏日地点が今年最多の40か所となりました。明日17日は、真夏日地点がさらに大幅に増加する見込みです。季節先取りの暑さは19日頃がピークで、最高気温35℃以上の猛暑日になる地点が出てくる可能性もあります。本格的な熱中症対策を心がけてお過ごしください。今日16日真夏日が今年最多の40地点今日16日は、強い日差しなどの影響で全国的に気温が上昇。午後5時までの最高気