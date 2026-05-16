花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」と、「UNITED ARROWS BEAUTY（ユナイテッドアローズ ビューティー）」が初のコラボレーション♡数量限定『melt by UNITED ARROWS BEAUTY』として、“ホワイトベッドルーム”をテーマにした特別なヘアケアシリーズが2026年6月6日より発売されます。洗いたてのシーツに包まれるような香りと、上質なデザインが魅力。毎日のバスタイム