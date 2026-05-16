◇パ・リーグロッテ2―0オリックス（2026年5月16日ZOZOマリン）ロッテは先発の田中が毎回得点圏に走者を背負いながらも5回を5安打無失点、7奪三振と粘投。0―0の6回1死二、三塁から佐藤の左前打で2点先制すると、5投手の継投でオリックス打線を零封し、今季2度目の3連勝を飾った。サブロー監督は先発の田中について「ちょっと苦しんでたんですけど、なんとか粘ってくれて後ろのピッチャーにつないでくれてね。得点が入っ