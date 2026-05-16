韓国発の男性5人組「AmbiO（エンビオ）」が16日、東京・羽田のTIATSKYHALLで初ショーケースを行った。韓国での活動が中心だが、日韓通じてショーケースは今回が初めて。メンバーはフレッシュなパフォーマンスでファンを魅了した。昨年10月にデジタルシングル「IWish」をリリースし、今年3月にミニアルバム「BoysBeAmbitious」でデビュー。力強いダンスと高い歌唱力とラップが魅力の5人。イベントはデビューミニア