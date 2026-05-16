フリーアナウンサー・大吉洋平（40）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）から「絶対許さん」と名指しされた件について釈明した。粗品は25年6月放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演した際「M-1グランプリ2018」優勝直後に受けたMBS「せやねん」のインタビューについて回想。そこで大吉アナの名前を挙げ