声優の佐倉綾音が16日、都内で行われたテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』キャラクターマッチアップ名エピソード上映に登壇。ギャルに苦手意識があったことを明かした。【写真】瞳を潤ませながらトークする佐倉綾音佐倉は、共に登壇した福圓美里演じるトガヒミコに「ただのギャルに見えていた時のトガちゃんってお茶子にとっても何考えてるかわからないし、私も何考えてるかわからなかった」と思っていたそう。「私、ギャ