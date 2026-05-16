歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。東京ディズニーシーに1人で行くと明かされる場面があった。MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は團十郎の長女で舞踊家、女優の市川ぼたん、長男で歌舞伎俳優の市川新之助に事前取材を行ったとし、「新之助くんが“パパは1人でディズニーに行ってるときもあるんじゃない？”って」との言葉を紹介。團十郎は「ああそうそう」とあっさ