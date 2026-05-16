政府は、夏場の電気・ガス料金の補助などを目的とした補正予算案の編成に向けて検討を加速するものとみられます。複数の政府関係者によりますと、政府は毎年秋ごろに行う補正予算案の編成を前倒しで実施したい考えです。長引く中東情勢の混乱によってガソリン価格が高止まりし、夏に向けては電気・ガス料金の値上がりが予想されています。政府は、現在のガソリン補助金に加えて電気・ガス料金への補助も検討していますが、財源の不