元HKT48で女優田中美久（24）が16日、Xを更新。自身のサインにファンから寄せられたまさかの指摘を明かした。田中は、「ありがとう」とメッセージを添えた自身のサイン画像を公開。サインの脇にはイラストも描かれているが、それについて、「私が昔から書いてるウサギなんだけどファンの人から、これウンコかと思ったって言われた。。悲しい！！！」と嘆いた。「確かに！！言われたらそう見えてめっちゃヤダ！！」と続けており、フ