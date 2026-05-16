「車のドリンクホルダーが足りない」「テイクアウトした大きなカップの置き場に困る」そのようなドライバーの切実な悩みを、わずか330円で解決してくれるアイテムがダイソーにはあります。その名も「2IN1車載ドリンクホルダー」（税込330円）。既存のカー用品メーカーを脅かすほどの拡張性と利便性を備えています。今回は、この話題の商品のスペックから活用シーン、そして「何ができるようになるのか」まで徹底解説します。「2IN1