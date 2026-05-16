アクセサリーや服飾雑貨などの販売を行う「エーアンドエス」（本社、東京都渋谷区）は5月15日、同社が手がけるジュエリーブランド「NOJESS（ノジェス）」を終了すると発表しました。【写真】「ブランドという形は幕を閉じますが…」ファンを驚かせた終了のお知らせ（全文）同社は「ノジェスは、​ブランドを終了することとなりました」と報告。ファンに向け、「2000年8月の誕生から25年。​​『小さな幸せを纏