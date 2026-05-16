上司として良かれと思って注いだ情熱が、部下から感謝されるとは限らないようです。漫画家の吉谷光平さんが描く漫画『今どきの若いモンは』からの抜粋エピソード『部下が退職代行で辞めてしまった話』では、そんな現代の職場が抱えるリアルなコミュニケーションの難しさを描いています。【漫画】『部下が退職代行で辞めてしまった話』（全編を読む）物語は、些細なミスに対して必要以上に落ち込んでしまう新人・遠矢の姿から始まり