老後に「孤独」「やることがない」「お金が不安」と感じる方は少なくありません。仕事を辞めると、人とのつながりや生活のリズムが一気に変わります。自由な時間が増える一方で、「今日は何をして過ごそう」と考えるだけで疲れてしまうこともあります。そんなとき大切なのは、毎日を無理に充実させることではなく、「迷わない仕組み」を作ることです。小さなルーティン作業を取り入れるだけで、暮らしは驚くほど整います。自由過ぎ