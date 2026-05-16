長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月14日（土）に、毎年恒例の大規模花火イベント「第13回 九州一 大花火まつり」を開催決定。5月19日（火）12時00分から、花火特別観覧席＆宿泊プランが販売開始される。【写真】噴水ショーとともに楽しめる会場も！花火特別観覧席＆宿泊プランの詳細■西日本最大級の2万2000発が夜空を彩る今回開催が決定したのは、13年連続日本一に輝いたイルミネーションが輝くヨーロッパの街を舞