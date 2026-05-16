Jリーグは５月16日、J１百年構想リーグ第17節の３試合を各地で開催。埼玉スタジアム2002では、５位の浦和レッズと２位のFC東京が対戦した。マチェイ・スコルジャ前監督の後任として、４月28日から指揮を執る田中達也暫定監督のもと、４連勝中の浦和は、立ち上がりからアグレッシブに仕掛けて、ゴールに迫る。25分には安居海渡が狙いすましたミドルシュートを放つも、枠の上へ。一方のFC東京は、組織的な守備で粘り強く守り、