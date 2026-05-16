１４日に呉市音戸町の船の解体現場で発生した火災は、１６日午後５時に火の勢いが収まり鎮圧しました。 和田昭晴カメラマン「火災現場ではまだ、依然として白い煙があがっています」 火災発生から３日目の１６日は午前９時から重機を使い、燃えた廃材などを動かしながらの消火活動を行いました。 この火災は１４日午後１時ごろ、呉市音戸町にある船の解体現場から出火し使われなくなった船や廃材などが燃えたほか、係留中の