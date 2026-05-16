16日の県内は青空が広がり山沿いを中心に気温が上昇しました。県内は、高気圧に覆われ各地で青空が広がりました。各地の最高気温は阿賀町津川で28.5度、湯沢町26.5度といずれもことし一番の暑さとなるなど、山沿いを中心に25度を超える夏日になりました。 17日も引き続き高気圧に覆われ県内は晴れる見込みで、予想最高気温は阿賀町や湯沢町で27度と気温があがりそうです。