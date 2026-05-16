五月晴れの下、柏崎市で初夏の花「カキツバタ」が見頃を迎え朝から多くの人が訪れていました。 【桶屋美圭アナウンサーリポート】「初夏の爽やかな風に揺られているのは鮮やかな紫色が美しいカキツバタです」 柏崎市の柏崎・夢の森公園で見頃を迎えているのが初夏を代表する花「カキツバタ」です。湿地に群生し濃い紫色の花びらに白い1本の筋が入っているのが特徴のカキツバタ。ことしは気温の高い日が続いたことか