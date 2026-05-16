◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）が16日、DeNA戦（東京D）を生中継した日本テレビで試合中にVTR出演。プライベートでも仲がいいことで知られるタレントの亀梨和也（40）を笑顔でいじる場面があった。坂本は13日の広島戦（福井）で1―2の延長12回に逆転サヨナラ3ラン。NPB史上48人目となる通算300本塁打をド派手に決めた。この日の試合前、亀梨の直撃インタビューに応じた坂