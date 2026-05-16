東大の学園祭が中止となり、本郷キャンパスから退場する人たちなどで混雑する正門付近＝16日午後、東京都文京区東大の学園祭「五月祭」を運営する学生団体は16日、会場の本郷キャンパス（東京都文京区）の爆破予告があったとして、全企画を中止した。参政党の神谷宗幣代表の講演会が予定されており、警視庁本富士署によると、同日午前に五月祭のホームページ宛てに、神谷氏を殺害するとのメッセージがあったという。17日の開催