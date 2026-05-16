将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で1日目の対局が行われ、糸谷九段が48手目を封じて指し掛けとした。注目の高槻対局は、あす17日午前9時に再開される。【映像】徹底解説！藤井名人VS糸谷九段 高槻対局（生中継中）ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人に、背水の陣で初白星を狙う糸谷九