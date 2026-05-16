◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場２５年エリザベス女王杯２着のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は、１６時１０分に東京競馬場へ到着した。仁岸隆之助手は「変わりなく、輸送は平気なのでおとなしくしていました」と無事に終えられたことを明かした。前走の福島牝馬Ｓではテンションの高ぶりで力を発揮しきれなかったが、今回