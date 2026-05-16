◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・大野雄大投手が７回２安打無失点で、リーグトップのヤクルト・吉村に並ぶ５勝目を挙げた。自身４連勝で、２９イニング連続無失点を継続。２０年に４５イニング連続無失点の球団記録も樹立している左腕は「意識はしていないけど、ゼロで抑えるということはチームの勝ちに近づく。またリセットして、積み重ねていきたい」と胸を張った。３回までに打