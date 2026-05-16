◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場５度目のＧ１挑戦で初のビッグタイトルを狙うエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、１６時１４分に東京競馬場へ到着した。植山嘉洋厩務員は「無事に輸送を終えられて、馬も汗をかいていなくて、落ち着いています。順調に輸送できました。慣れていますし、心配していなかったです