岡山春の子どもまつり 子どもたちに屋外で遊ぶ楽しさを伝えようと、大学生らが16日、岡山市でイベントを開きました。 岡山県内の4つの大学の児童文化系サークルが県総合グラウンドで開いた「岡山春の子どもまつり」です。ペットボトルのボウリングや輪投げなど大学生手作りのゲームが用意され、子どもたちが楽しんでいました。 岡山市は16日、2026年初の「真夏日」となりましたが、子どもたちは学生と一