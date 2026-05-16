秋田朝日放送 自宅に身元不明の遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで男鹿市の６９歳の男が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、男鹿市船川港比詰の無職・高桑利博容疑者（６９）です。警察によりますと、15日午後８時すぎ、高桑容疑者の親族から「自宅で亡くなっている人がいる」という通報が警察にありました。通報を受けて警察と消防が駆け付けたところ、高桑容疑者の自宅から身元不明の遺体が発見さ