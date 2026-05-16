Mrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）より、4月27日に放送された「風と町」のライブ・パフォーマンス映像が16日、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。公開は6月13日午後5時59分までの期間限定となる。【動画】『テレビ×ミセス』で披露した「風と町」ライブシーン楽曲の内包する温もりが丁寧に紡がれた、『テレビ×ミセス』ならではの特別な演出となっている。本楽曲は、NHK連続テレビ小説