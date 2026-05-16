フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。番組冒頭で司会が登場すると、SNS上でさまざまな声が寄せられた。【写真】久しぶりに見た！反響が寄せられたアナウンサー司会を務めるのは、過去3大会と同じく東野幸治と宮司愛海アナ。東野が「なんとか無事に4回目開催。本当に無事に。みなさんありがとうございます！4時間超えの生放送。スタッフから言われたのは、