◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第2戦大阪ブルテオン3―2サントリー（2026年5月16日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の大阪ブルテオンは同1位のサントリーを3―2で下し、1勝1敗として初優勝に王手をかけた。第1セットはサントリーが圧倒する。ドミトリー・ムセルスキーがブロックを連発すれば、主将の高橋藍もサービスエースやバックアタ