◇明治安田J1百年構想リーグ第17節FC東京0―0（PK10―9）浦和（2026年5月16日埼玉スタジアム）FC東京は16日、埼スタで浦和と対戦し、試合は90分間では決着がつかず。辛くもPK戦に10―9で勝利し、最低限の勝ち点2を積み上げた。負ければ、最終節を残して東の首位通過が消滅する一戦。序盤から4連勝中の浦和相手に敵地で決定機をつくった。だが、この日はゴールが遠く、ネットを揺らすことができず。徐々に、一進一退の展