「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）激戦が続く夏場所。７日目は著名人が土俵下から取り組みに熱視線を送った。東の花道脇にはなぞかけでお馴染みのねづっちが黒のＴシャツ姿で観戦。「ねづっち親方ばりの表情で観戦してるのほんま草」、「砂かぶりにねづっち」、「ずっとねづっち映ってて取組が頭に入ってこんがな」と沸いていた。また、向正面にはお笑いコンビ・カラテカとして活動し、現在は清掃会社を経営