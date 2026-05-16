アメリカのトランプ大統領は首脳会談など中国訪問の一連の日程を終え15日、帰国しました。トランプ氏は15日に放送されたインタビューで、台湾への武器売却は中国に対する「有効な交渉の切り札だ」と述べました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との2日間にわたる会談を終えて15日、帰国しました。アメリカ・トランプ大統領：言えることは大成功だったということだ。これに先立ち、トランプ氏は北京滞在中に収録されたFOXニュ