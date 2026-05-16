5月16日、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」ファイナルと3位決定戦のGAME1が行われた。 GLION ARENA KOBEで行われたファイナルは、神戸ストークス（第1シード）が98－76で福島ファイヤーボンズ（第3シード）に先勝し、“開幕イヤー”の2016－17シーズン以来2度目となるB2プレーオフ優勝に王手をかけた。神戸は第1クォーターこそター