きょう（16日）午後2時40分ごろ、香川県三豊市仁尾町仁尾辛の道路で、「車が脱輪している。運転手の意識がない」と消防から通報がありました。 警察が駆けつけたところ、軽トラックが建物の壁に衝突し、車内に意識不明の男性がいるのを発見しました。男性は三豊市仁尾町の無職の男性（61）で、病院に運ばれましたが、午後4時半ごろ死亡が確認されました。 現場は三豊市役所の仁尾支所から東へ約1.5kmの付近にある生活道路で、警