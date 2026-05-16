きょう（16日）午後5時前、岡山市南区箕島の国道2号下りで大型トラックや軽トラックなど3台が絡む事故がありました。現在、国道2号下りは現場付近で2車線の規制が行われています。重傷者はいない模様です。現場は岡山県早島町の無津交差点の東側です。（午後6時現在） 【写真を見る】【速報】国道2号無津交差点付近でトラックなど3台が絡む事故下りの2車線規制中（午後6時現在）【岡山】 現場付近の地図