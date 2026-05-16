【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが冠レギュラー番組『テレビxミセス』（TBS系で毎週月曜 21時～）で披露した「風と町」のライブパフォーマンス映像を特別公開した。 ■楽曲の内包する温もりが丁寧に紡がれた『テレビ×ミセス』ならではの特別な演出で披露 Mrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組として、“テレビとミセスが本気でコラボレーションする”バラエティ『