16日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ（CS）ファイナル GAME2が行われ、横浜アリーナにてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。 レギュラーシーズン（RS）上位2チームの対決となったSVリーグ男子CS ファイナル。15日（金）に行われたGAME1は、RS優勝のサントリーがセットカウント3-1で勝利を飾った。GAME2でもサ