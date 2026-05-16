声優の佐倉綾音が16日、都内で行われたテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』キャラクターマッチアップ名エピソード上映に登壇。自身が演じる麗日お茶子と、福圓美里が演じるトガヒミコが戦闘する場面について語り、瞳を潤ませた。【写真】瞳を潤ませながらトークする佐倉綾音作品上映後に実施された同イベント。佐倉は、観客の前にティッシュを持ちながら姿を表した。作品を見終わった観客が拍手する様子に感極まり、登壇前