スキージャンプ台を駆け上がる人たち＝16日午前、札幌市の大倉山ジャンプ競技場札幌市の大倉山ジャンプ競技場で16日、最大傾斜37度、標高差130メートルのスキージャンプ台を駆け上がる400メートルレースが開かれた。9回目の今年は個人種目と4人一組のリレーに男女計約1850人が参加、1972年冬季五輪の会場となった急坂を逆走して健脚を競った。夏めく空の下、出場者は頂上を目指して駆け出したが、あまりの傾斜に途中からは四つ