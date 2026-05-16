躍動感ある舞が特徴の「すずめ踊り」で知られる初夏の風物詩「仙台・青葉まつり」が16日、仙台市中心部で開かれた。新緑の映える大通りでは、色とりどりの法被を着た踊り手たちが扇を手に、元気なかけ声を響かせた。メイン会場となっている市内の公園では、すずめ踊りと、徳島市の阿波おどりが同じステージで演舞を披露し「初共演」した。昨年に続き踊り手として参加した仙台市の大学生布間志織さん（20）は「天気が良くてお