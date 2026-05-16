元バレーボール全日本女子の木村沙織さんが11日までにインスタグラムを更新。抜群なスタイルに反響が集まっている。【写真】木村沙織、ラブラブ夫婦ショット！息子の方を笑顔で見つめる姿がほほ笑ましい木村は「夏みたいに暑い日」「東京競馬場に遊びに行きました」「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした」と、夏日に家族で競馬場を満喫したことを報告している。写真では、木村と夫が脚を