タレントのほしのあきが、15日までにInstagramを更新。2000年代にグラビアでともに人気を博したタレントとの2ショットを披露した【写真】ほしのあき49歳、2ショットが「美しすぎる」「レジェンドだ」（10枚）2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった@toiro__toiro の水着」