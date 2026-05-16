◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人・浦田俊輔内野手が適時打を含む３安打で、今季３度目の猛打賞を記録した。「８番・三塁」で出場。０―１の２回１死一、二塁で中前適時打をマークすると、６回２死走者なし、８回先頭でもそれぞれ中前打を放った。２回の一打について「皆さんがつないでくれた打席だったので、絶対にかえそうと思って打席に入りました。（適時打後は）同点打だったので、こ