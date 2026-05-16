◆パ・リーグロッテ２―０オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテはサブロー監督の勘が的中し、３連勝。首位のオリックス相手にカード勝ち越しに成功した。両者無得点の６回先頭。小川が左前安打で出塁し、続く西川が右飛でアウトになるも１死一塁。続く山口が左前安打を放ち１死一、三塁と好機を作った。このタイミングでサブロー監督は一塁の代走に和田を起用。すかさず盗塁成功し、１死二、三塁で打席に佐藤を迎え